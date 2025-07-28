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رياضة

باريس سان جيرمان يقترب من حسم الصفقة الأولى في الميركاتو الصيفي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

بات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قريبا من حسم صفقته الأولى خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

باريس سان جيرمان يحسم صفقة حارس مرمى ليل

أكدت شبكة "فوت ميركاتو" أن بي إس جي توصل لاتفاق مع نادي ليل بشأن ضم حارس مرماه، لوكاس شوفالييه.

وأضافت أنه من المنتظر أن يوقع شوفالييه على عقد مدته 5 مواسم، وسينتقل إلى حديقة الأمراء مقابل 40 مليون يورو.

وأكدت "يتبقى تفاصيل بسيطة قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي".

تعثر مفاوضات تجديد عقد دوناروما 

وتحرك النادي الباريسي لضم لوكاس شوفالييه بعد تعثر المفاوضات بين الإدارة وجيانلويجي دوناروما على تمديد تعاقده الذي سينتهي في صيف العام المقبل 2026.

ونقلت "فوت ميركاتو" أيضا أن مسؤولي سان جيرمان وجهوا رسالة واضحة لدوناروما، وهي إما توقيع تعاقد جديد أو الرحيل.

وكان دوناروما (26 عاما) انتقل إلى بي إس جي في صيف 2021 قادما من ميلان الإيطالي بصفقة انتقال حر.

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