محافظ قنا يبحث 122 شكوى وطلبا في لقائه الأسبوعي مع المواطنين

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر الديوان العام للمحافظة، وذلك لاستقبال شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز ومدن المحافظة، والعمل على إيجاد حلول جذرية وسريعة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المصالح والإدارات المعنية، الذين شاركوا في بحث الشكاوى والتفاعل المباشر مع أصحابها.

وخلال اللقاء، ناقش محافظ قنا ما يقرب من 122 شكوى وطلبا تنوعت موضوعاتها ما بين توفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وشكاوى تتعلق بقطاعات التموين، ومجالس المدن، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، حيث تم التعامل مع كل طلب على حدة، وجرى إصدار توجيهات فورية للجهات المختصة بسرعة دراسة الحالات واتخاذ ما يلزم حيالها.

اللقاءات تمثل ركيزة أساسية في نهج الإدارة المحلية الحديثة

ومن جانبه أكد محافظ قنا، في كلمته أن تلك اللقاءات تمثل ركيزة أساسية في نهج الإدارة المحلية الحديثة، التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية.

وأضاف "عبد الحليم"، أن مكتبه مفتوح دائمًا لاستقبال المواطنين، وأنه يحرص شخصيًا على متابعة الطلبات التي تعرض عليه، إيمانا منه بأهمية الإنصات لهموم الناس والبحث عن حلول مبتكرة وفعالة بعيدا عن القوالب التقليدية، مشيرًا إلى أن عددًا من الطلبات تم تلبيتها فورًا، فيما تم تحويل بعض الشكاوى الأخرى للجهات المعنية لدراستها بشكل دقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن، لضمان تحقيق العدالة وتقديم خدمات أفضل لأبناء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.