وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان معرض الكتاب في دورته العاشرة (صور)

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة،، يرافقه محافظ الإسكندرية، ورئيس هيئة الكتاب فعاليات الدورة العاشرة من معرض الإسكندرية للكتاب، اليوم الإثنين بمقر كلية سان مارك، وتستمر فعاليات المعرض حتى 6 أغسطس، احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية.

وينظم المعرض من الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ويأتي ضمن خطة وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر المعرفة، وتعزيز مبدأ العدالة الثقافية في مختلف ربوع الجمهورية، من خلال تنظيم سلسلة من المعارض المحلية التي تستهدف جميع فئات المجتمع.

قال وزير الثقافة إنه يشارك في المعرض هذا العام 75 دار نشر، تمثل مزيجًا من دور النشر الرسمية والخاصة، إلى جانب عدد من قطاعات وزارة الثقافة، ومنها: الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، دار الكتب والوثائق القومية، صندوق التنمية الثقافية، بالإضافة إلى جناح مميز للهيئة المصرية العامة للكتاب، التي تقدم مجموعة متنوعة من إصداراتها في مختلف التخصصات بأسعار رمزية تتراوح بين جنيه و20 جنيهًا، حرصًا على إتاحة المعرفة لجميع فئات المواطنين.

وأوضح وزير الثقافة، أنه خلال إقامة هذا المعرض تزامنًا مع العيد القومي للمحافظة، دعمها المتواصل للكتاب والمبدعين، وحرصها على أن تكون الفعاليات الثقافية الكبرى حاضرة في المحافظات الحيوية، مثل مدينة الإسكندرية، التي تُعد منارات الثقافة والتنوير في مصر والعالم العربي.

وأكد أنه يمثل معرض الإسكندرية للكتاب محطة رئيسية في سلسلة المعارض الصيفية التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب في عدد من المحافظات، بعد النجاحات اللافتة التي حققتها معارض الفيوم وبورسعيد، بما يعكس رؤية الدولة في تمكين المواطن من حقه الأصيل في المعرفة والثقافة

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