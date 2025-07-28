الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع في مطعم شهير بالإسكندرية (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية اليوم، في إخماد حريق داخل أحد المطاعم الشهيرة بشارع الملك في منطقة المنتزة شرق الإسكندرية، دون إصابات في الأرواح

ودفعت قوات الحماية المدنية بمعداتها للسيطرة على النيران، ومحاولة تنشيط أعمال التبريد والسيطرة على الأوضاع، والدفع بسيارات الإطفاء لإخماد لهيب النيران قبل الامتداد للعقارات المجاورة.



وكانت شرطة النجدة تلقت إخطارا بوقوع حريق في أحد المطاعم، بشارع الملك في منطقة المنتزة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لموقع البلاغ.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الحماية المدنية، وفرضت كردونا أمنيا حتى لاتنتقل ألسنة اللهب لباقي المكان، وتم إخماد الحريق وتتم أعمال التبريد، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأكدت المعاينة المبدئية أن الحريق تسبب في تدمير محتويات المطبخ الرئيسي بالكامل، بالإضافة إلى تضرر بعض التجهيزات داخل صالة المطعم، بينما رجّحت التحريات الأولية أن السبب وراء اندلاع الحريق قد يكون ماسًا كهربائيًا بأحد أجهزة التشغيل.

كما بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واستدعاء مسؤولي المطعم لسماع أقوالهم، فيما كلّفت فريق المعمل الجنائي بالانتقال لمعاينة المكان وتحديد سبب الحريق بدقة

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