تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين

تراجعت أسعار الذهب بقيمة 30 جنيها داخل الأسواق المحلية، وذلك عقب انخفاض مؤشرات البورصة العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5260 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3940 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه.

اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

يأتي هذا الاستقرار في تداولات الذهب اليوم بعد انخفاض لثلاثة جلسات متتالية، وعلى المستوى الأسبوعي انخفض الذهب لأسبوعين متتاليين بعد أن تسبب اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من دعم شهية المخاطرة وكبح الطلب على الملاذ الآمن، وفق جولد بيليون.

مع بداية هذا الأسبوع وضعت الولايات المتحدة الأمريكي إطار اتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، حيث فرضت تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، أي نصف المعدل الذي هدد به ترامب الاتحاد الأوروبي من قبل، مما أدى إلى تجنب حرب تجارية أوسع نطاقًا بين الحليفين اللذين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.

ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين في ستوكهولم في وقت لاحق من اليوم لمعالجة الخلافات الاقتصادية طويلة الأمد، سعيًا لتمديد الهدنة التي حالت دون زيادة الرسوم الجمركية.

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