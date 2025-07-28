الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب بقيمة 30 جنيها داخل الأسواق المحلية، وذلك عقب انخفاض مؤشرات البورصة العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5260 جنيها.   

سعر جرام الذهب عيار 21 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيه.  

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3940 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه.  

اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

يأتي هذا الاستقرار في تداولات الذهب اليوم بعد انخفاض لثلاثة جلسات متتالية، وعلى المستوى الأسبوعي انخفض الذهب لأسبوعين متتاليين بعد أن تسبب اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من دعم شهية المخاطرة وكبح الطلب على الملاذ الآمن، وفق جولد بيليون.

مع بداية هذا الأسبوع وضعت الولايات المتحدة الأمريكي إطار اتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، حيث فرضت تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، أي نصف المعدل الذي هدد به ترامب الاتحاد الأوروبي من قبل، مما أدى إلى تجنب حرب تجارية أوسع نطاقًا بين الحليفين اللذين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.

ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين في ستوكهولم في وقت لاحق من اليوم لمعالجة الخلافات الاقتصادية طويلة الأمد، سعيًا لتمديد الهدنة التي حالت دون زيادة الرسوم الجمركية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسواق المحلية الاتحاد الاوروبي أسعار الذهب اتحاد الأوروبي التجارة العالمية البورصة العالمية

الأكثر قراءة

أول رد فعل من ترامب عقب نداء السيسي لإيقاف الحرب في غزة وإدخال المساعدات

هيتقبض عليها فورا، خالد يوسف يعلق على ادعاءات ابنة حسني مبارك المزعومة

أسعار البنزين اليوم، وقيمة الزيادة المرتقبة في سعر الوقود

القصة الكاملة لوفاة شاب داخل مركز شرطة بلقاس.. الداخلية توضح والأهالي يطالبون بكشف الحقائق.. ومحامي المتوفي محذرا من الشائعات: "حق أيمن صبري مش هيضيع"

انحنت أمامها وقبلت يدها، مشهد مؤثر بين ماجدة الرومي وفيروز بجنازة زياد الرحباني (فيديو)

فيتو تكشف في عددها الجديد، السبع العجاف 2018-2025

رسالة قوية من السيسي لـ ترامب لإيقاف حرب غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين

بديل كوكا، أبرز المعلومات عن أوجستين منصور صفقة الأهلي المحتملة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر طن الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في انتظار تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إلقاء بقايا الطعام في القمامة ؟ أمينة الفتوى تجيب

الإفتاء: ظهور المرأة دون حجاب أمام رجل غريب لا ينقض الوضوء

كيف اعرف أن الله يحبني؟ أسامة قابيل يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads