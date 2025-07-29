مصطفى غريب: ذاكرت جميع مشاهد فيلم «الشاطر» جيدا ولم أرتجل فيها.. وتعاونت مع نجوم بتفهم فى التمثيل (حوار)

أثبت فيلم «الشاطر» نفسه فى منافسة الأفلام السينمائية المعروضة حاليًا، وحقق إيرادات جيدة.



الفيلم تدور أحداثه حول دوبلير للمشاهير فى السينما يدخل فى مطاردات مع إحدى العصابات التى تخطف شقيقه، ليخوص رحلة مليئة بالمواقف والمفارقات الكوميدية فى محاولة للوصول إليه وإنقاذه منهم

الفيلم الذى يجمع بين الأكشن والكوميدى جاء مناسبًا لفئة الشباب التى تمثل النسبة الأكبر لجمهور السينما فى فصل الصيف.



الفيلم بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وخالد الصاوى وإخراج أحمد الجندى الذى شارك فى الكتابة مع كريم يوسف وأشرف نصر وسامح جمال.. “فيتو” حاورت إثنين من صناع الفيلم أولهما الفنان مصطفى غريب وتحدثت معه عن كواليس الفيلم:

برومو الفيلم



*بداية حدثنا عن شخصية فتوح في الفيلم؟



"فتوح" شخصية جديدة قدمتها ضمن أحداث فيلم الشاطر بالتعاون مع الفنان أمير كرارة الذى قدم شخصية آدم، وهما صديقان منذ الطفولة، ولهما مواقف عديدة جمعتهما.

*ماهو انطباعك عن طاقم العمل في الفيلم؟

سعيد بالتجربة خاصة أنني تعاونت مع نجوم تفهم فى مهنة التمثيل مثل هنا الزاهد وأمير كرارة والمخرج أحمد الجندي، وكل طاقم العمل كان متحمسا للتجربة بشكل كبير، والجميع كان لديه إصرار كى يخرج بشكل مميز

*ماذا عن الكواليس أثناء التصوير ؟



كواليس العمل كانت كوميدية ومختلفة عن كواليس أى عمل قدمه من قبل.

*وماذا عن تقديم مشاهد الكوميديا فى فيلم الشاطر؟



عملت على كل مشهد قدمته فى العمل، وكررته مرات عديدة، وممكن أن يكون له إضافة خاصة فى مشاهد الكوميديا، لأن العمل لابد أن يخرج بشكل جيد، وذاكرت جميع المشاهد، ولم أرتجل فى أى منها.

*كيف رأيت التعاون مع المخرج أحمد الجندى ؟



المخرج أحمد الجندى هو أهم عنصر فى العمل، ووراء نجاحه بشكل كبير، لأنه كان يساعد الجميع فى كل المشاهد التى يقوم بتقديمها، وكان لديه إصرار على أن يخرج العمل بشكل جيد ومتقن.

كما حاورت "فيتو" أيضا مخرج الفيلم أحمد الجندى، وإلى التفاصيل:



*بداية ماهي الصعوبات التي واجهتموها خلال الإعداد للفيلم ؟



"شغل وتكرار" والعمل كان به صعوبات كثيرة، وخاصة فى اختيار ديكورات التصوير وأماكنها وتدريب النجوم على مشاهد العمل الأكشن والكوميدي، فلكل شىء جانب ليس خفيا بالمرة فى العمل.

وكنا منذ فترة نبحث أنا وأمير كرارة عن عمل يجمعنا سويًا، وعندما عرض علينا “الشاطر” كل منا وجده مناسبًا له، فتمت الموافقة عليه على الفور، وبدأنا فى التجهيز للعمل.

*ماذا عن ردود الأفعال التى تلقيتها حول العمل إلى الآن؟



ردود الفعل مرضية بشكل كبير، ولا يوجد شخص يتفق عليه الجميع وهذه قاعدة عامة فى كل الأمور، وهناك معترضون بشكل طبيعى فى كل الأعمال.

*كيف تري المنافسة بين الشاطر والأفلام الأخرى المعروضة في نفس الموسم ؟



هناك أعمال أخرى معروضة فى نفس الموسم مع فيلم “الشاطر” إلا أننى لا أشغل بالي بالمنافسة، فكل عمل مختلف فى مضمونه ومشاهده، فالمنافسة أراها أمرا عاديا، وعلى الجميع الاهتمام بما يقومون بتقديمه.

الحواران منقولان بتصرف عن النسخة الورقية لـ “فيتو”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.