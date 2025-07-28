السيسي: الدور المصري شريف ومخلص وأمين وحريصون على إنهاء الحرب في غزة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مهمة بشأن تطورات الأوضاع في غزة.



وقال الرئيس السيسي: الدور المصري شريف ومخلص وأمين ولن يتغير، وحريصون على إيجاد حلول لإنهاء الحرب في غزة.



وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.





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