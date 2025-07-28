الإثنين 28 يوليو 2025
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أخبار مصر

السيسي: لدينا عدد ضخم من شاحنات المساعدات المصرية مستعدة لدخول قطاع غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مهمة بشأن تطورات الأوضاع في غزة. 


وقال الرئيس السيسي: لدينا عدد ضخم من شاحنات المساعدات المصرية مستعدة لدخول قطاع غزة.


وفى سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
 

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