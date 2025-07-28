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سياسة

الأعلى للإعلام: إلزام مواقع "القاهرة 24" و"العاصمة نيوز" و"أموال الغد" بغرامات لمخالفة الأكواد

المجلس الأعلى للإعلام،
المجلس الأعلى للإعلام، فيتو

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، عددًا من القرارات، الخاصة بالمواقع الإلكترونية، وذلك بناءً على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لما ثبت في حقها من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس، وذلك على النحو التالي:
 - إلزام موقع «القاهرة ٢٤» بأداء مبلغ مالي قدره ١٠٠ ألف جنيه في مخالفتين، بناء على فحص الشكاوى المقدمة من «الشركة المصرية للاتصالات» وشركة «إندرايف» للنقل الذكي.

- إلزام موقع «العاصمة نيوز» بأداء مبلغ مالي قدره 25 ألف جنيه بناء على فحص شكوى الشركة المصرية للمطارات.

- إلزام موقع «أموال الغد» بأداء مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه بناء على فحص الشكوى المقدمة من شركة «برميوم هيلث» مع إلزام هذه المواقع بحذف المحتوى محل المخالفة.

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