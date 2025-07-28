بالأسماء، حركة مفتشي ورؤساء مباحث أمن القاهرة
اعتمد اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة واللواء علاء بشندي، مدير مباحث العاصمة، حركة تنقلات رؤساء القطاعات ومفتشي ورؤساء المباحث.
حركة رؤساء ومفتشى القطاعات
وشملت الحركة، تعيين العميد حسام نصر رئيس لقطاع الشمال والعقيد حسين خيري لمباحث السيارات والعقيد علاء خلف الله لتنفيذ الأحكام والعقيد محمود إسماعيل مفتش لمباحث الشمال والعقيد محمد رضا لجرائم النفس،والعقيد حسام عشماوي مفتش لمباحث عابدين والمقدم شادي الشاهد مفتش لقطاع الوسط والعقيد محمد أبو العطا لحراسة المنشآت والعقيد أحمد التحيوي للفنادق.
حركة رؤساء مباحث القاهرة
كما شملت الحركة، تعيين المقدم مصطفى البلتاجي رئيسا لمباحث مصر الجديدة والمقدم طارق مدحت رئيس مباحث الشرابية، والمقدم مصطفى عبد العال رئيس مباحث التبين والمقدم عمرو حمودة رئيس مباحث الظاهر
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