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ثقافة وفنون

شمس الكويتية عن أغنيتها الجديدة: كلماتها تعبر عني.. وأوجهها لكل حاسد

شمس الكويتية، فيتو
شمس الكويتية، فيتو

كشفت الفنانة شمس الكويتية، كواليس أغنيتها الجديدة “طز” التي طرحتها على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقي. 

أغنية شمس الكويتية الجديدة  

وقالت شمس الكويتية:"  عن اختيار اسم الأغنية: أحببت اسمها لأني تعودت أقول "طز" لكل شي سلبي بحياتي  ليه لأ هذه الكلمة بالذات تلخّص الإحساس الذي نرغب أن نجعله يصل بالأغنية.

وتابعت شمس عن حبها للغناء: "أنا لا أغني كي أرضي الكل، أنا أغني كي أعبر، و"طز" كانت أنسب عنوان، لأن فعلًا "طز“ في كل حاسد، وكل طاقة سلبية، وكل أحد يحاول يكسّر فيك”.

وعن استخدامها للهجة المصرية في اسم الأغنية رغم أن لهجة الأغنية عراقية، تابعت: اللهجة المصرية قريبة من الكل، فيها خفة دم وطاقة حلوة.. وبصراحة أنا من زمان أحب مصر وشعبها، وفعلًا أفكر طرح أغنية كاملة بالمصري قريب، لإنّي حابة أكون أقرب للجمهور هناك، خصوصًا إن المصريين ذويقة ويحبون الفن الأصيل.

وبالنسبة لتصدر الأغنية "التريند"، علقت شمس: بصراحة أنا دائمًا أشتغل على أي عمل بكل طاقتي وأعطيه من قلبي، و"الباقي على الله" التريند رزق، وشئ غير مضمون، ولكن حين يتفاعل الجمهور ويعبرون عن حبهم للعمل، بالتأكيد بكون مبسوطة، لأني أشعر بقيمة مجهودي.

والأغنية: من كلمات وألحان فراس الذر، وإخراج الكليب جوزيف نصار، وتوزيع ميثم علاء الدين.

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أغنية شمس الكويتية الجديدة الفنانة شمس الكويتية أغنية شمس الكويتية

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