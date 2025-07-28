الصور الأولى لتحضير أحمد الفيشاوي شخصية سفاح التجمع
أعلن السيناريست محمد صلاح العزب عن بدء التحضيرات لتصوير فيلم "سفاح التجمع" والذي يقدم قصة سفاح التجمع ويلعب دوره النجم أحمد الفيشاوي بتوقيع المنتج أحمد السبكي.
فيلم سفاح التجمع
ونشر صلاح العزب لقطات لـ أحمد الفيشاوي أثناء تحضيرات شخصية سفاح التجمع، ويجري حاليا اختيار فريق العمل بجانب الفيشاوي.
مسلسل سفاح الجيزة
مؤخرا قدم محمد صلاح العزب قصة السفاح قذافي فراج عبد العاطي الشهير بـ سفاح الجيزة، وجاء العمل من بطولة الفنان أحمد فهمي وبتوقيع المخرج هادي الباجوري.
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