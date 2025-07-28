الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر السكر، فيتو
سعر السكر، فيتو

سجل سعر السكر المعبأ نحو 37.72 جنيه/ للكيلو طبقا لآخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم الإثنين.

يعد السكر أحد أهم السلع الغذائية داخل أى بيت مصرى، وشهدت الأسواق المحلية استقرارا في  أسعار السكر.

أسعار السكر اليوم  

واستقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.

سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم

أسعار السكر أنواع مختلفة

سعر كيلو سكر أبيض: 34.75 جنيه.

سعر كيلو سكر أبيض: 32.95 جنيه.

سعر كيلو سكر أبيض: 42.00 جنيها.

 

 

 

 الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن

وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.

 

وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا).

 

مصر تحظر تصدير السكر 

وأصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية،وفقًا لقرار وزارة  الاستثمار  يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة. 

ويُعد هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلا ذلك تمديدات متتالية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر كيس السكر اسعار السكر اليوم اسعار السكر

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لوفاة شاب داخل مركز شرطة بلقاس.. الداخلية توضح والأهالي يطالبون بكشف الحقائق.. ومحامي المتوفي محذرا من الشائعات: "حق أيمن صبري مش هيضيع"

93.5% للطب و92% للصيدلة و90% للهندسة، مؤشرات تنسيق الكليات 2025

أحمد عبد القادر، حسم مصير نجم الأهلي خلال ساعات

برغم امتلاء بحيرة سد النهضة، خبير: إثيوبيا تحجز 90 مليار متر مياه عن مصر

رسالة قوية من السيسي لـ ترامب لإيقاف حرب غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين

تعليم الجيزة: إحالة ملاحظ ورئيس كنترول ومدير مدرسة للتحقيق بامتحانات الدور الثاني

تحرك جديد من الزمالك لحسم صفقة حامد حمدان

جريمة تهتز لها السماء، ضبط شاب بعد 3 ساعات من طعنه لأمه بسكين بسبب 250 جنيها

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر طن الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في انتظار تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مدى صحة مقولة "العمل عبادة" والأدلة على ذلك

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بحياة زوجية مستقرة وسعيدة

تفسير رؤية البقدونس في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads