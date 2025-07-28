القومي لحقوق الإنسان ينظم دورات لرفع كفاءة المتابعين لانتخابات الشيوخ (صور)

أكد عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمشرف على وحدة دعم ومتابعة انتخابات مجلس الشيوخ على تنفيذ سلسلة من الفعاليات التنشيطية الموجهة، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات.

تعزيز جهود المجتمع المدني

وأشار عضو قومي حقوق الإنسان إلى أن الهدف من تلك الفعاليات هو تعظيم وتعزيز جهود المجتمع المدني المتخصص في متابعة الانتخابات باعتباره الشريك الرئيسي في احترام وتعزيز حقوق الإنسان وتمكين المواطن من حق المشاركة في الحياة العامة، وفي أن يترشح وأن ينتخب من يمثله في المجالس النيابية.

وأضاف أن هذه الأنشطة تنفذ في ذات الوقت بالقاهرة والمحافظات الأخرى، وافتتح فعالياته وإدارة جلساته أعضاء المجلس، وهم: دينا خليل بالقاهرة وعصام شيحة بالجيزة والدكتور أيمن زهري بسوهاج وبالإسكندرية، وافتتح الدورة كلا من عبد الجواد أحمد المشرف على الغرفة المركزية.

رفع كفاءة المتابعين الميدانيين

وأكد أن الدورات التنشيطية استهدفت رفع كفاءة المتابعين الميدانيين لمنظمات المجتمع المدني لأداء مهامهم بشكل احترافي وموضوعي، وفق ما تٌقره قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن حقوق وواجبات المتابعين، مع التأكيد على أن المتابعة تختلف جوهريًا عن الإشراف، الذي يظل من اختصاص الهيئة وحدها.

تبني معايير قانونية وأخلاقية

وأضاف الدكتور هاني ابراهيم أمين عام المجلس القومي والذي شارك في افتتاح الدورة التنشيطية بالإسكندرية، أن هذه الأنشطة تأتي ترسيخًا لالتزام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتبني سلوك مؤسسي مهني، يتسق مع المعايير القانونية والأخلاقية، ويعكس توجهًا جادًا نحو أداء موضوعي يحترم المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية، وعلى رأسها مبادئ باريس التي تُرسي أسس الاستقلالية والشفافية والحياد للمؤسسات الوطنية.

واعتمد البرنامج التنشيطي على عدد من المحاور الأساسية أبرزها: التعريف بالإطار القانوني المنظّم للانتخابات، تحليل النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، فهم المبادئ الدستورية المرتبطة بالحق في الترشح والتصويت، إلى جانب التزامات مصر الدولية في مجال الحقوق السياسية، خاصة ما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما يتضمن الدورة التنشيطية جلسات تطبيقية على آليات الرصد والتوثيق وصياغة التقارير، والتعامل مع التجاوزات أو الملاحظات التي قد تُرصد خلال أيام الاقتراع، بما يضمن دقة المعلومات وموضوعيتها، ويقدم المحتوى التدريبي للمشاركين بروتوكولات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بهدف التنسيق اللحظي مع المتابعين الميدانيين عبر أدوات رقمية موثقة، وضمان التفاعل السريع مع أي مستجدات تؤثر على نزاهة أو شفافية العملية الانتخابية.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن التزام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بموجب اختصاصاته الدستورية وباعتباره المؤسسة الوطنية المعنية، بمتابعة وضمان احترام حقوق الإنسان، بدعم كل ما من شأنه تعزيز الشفافية الانتخابية وترسيخ الحق في المشاركة السياسية، من خلال بناء منظومة متابعة مهنية قائمة على الاستقلال والحياد والالتزام القانوني.

ويُشار إلى أن المجلس كان قد أعلن في 9 يوليو الجاري عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات، ترتكز على أربعة محاور، تشمل: التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، دعم دور منظمات المجتمع المدني، تعزيز الأداء الإعلامي المتخصص، وتوظيف الوسائل الرقمية لتوثيق البيانات والملاحظات، بما يكفل دقة الرصد وسرعة التحليل وصحة التدخل عند الضرورة.

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