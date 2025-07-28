فيروز تودع زياد الرحباني بنظرة أخيرة، لحظات مؤلمة للأم وابنتها ريما

طلبت الفنانة فيروز أن تودع زياد الرحباني، بمفردها رفقة ابنتها ريما، قبل نقل الجثمان إلى الكنيسة التي يُشيع منها، حيث حرصت الأم على أن تلقي نظرة الوداع الأخيرة على نجلها قبل دفنه بمثواه الأخير.

في هذا السياق، كشفت نضال الأحمدية تفاصيل طلب فيروز، قبل نقل جثمان نجلها، حيث قالت نضال في منشور، عبر حسابها الشخصي بـ فيس بوك: طلبت الأم فيروز أن تلتقي وابنتها ريما مع زياد وحدهما قبل الانتقال إلى صالون الكنيسة.. وحدن بيبقوا متل زهر البيلسان.

ودخلت فيروز في نوبة بكاء وصدمة بعد تلقيها خبر وفاة نجلها زياد الرحباني، هذا الابن الذي فُجعت بوفاته، بعد أن ظل يصارع المرض في أيامه الأخيرة، ولكنه رحل بعد أن تدهورت حالته الصحية في أيامه الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.