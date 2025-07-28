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ثقافة وفنون

فيروز تودع زياد الرحباني بنظرة أخيرة، لحظات مؤلمة للأم وابنتها ريما

فيروز
فيروز

طلبت الفنانة فيروز أن تودع زياد الرحباني، بمفردها رفقة ابنتها ريما، قبل نقل الجثمان إلى الكنيسة التي يُشيع منها، حيث حرصت الأم على أن تلقي نظرة الوداع الأخيرة على نجلها قبل دفنه بمثواه الأخير.

في هذا السياق، كشفت نضال الأحمدية تفاصيل طلب فيروز، قبل نقل جثمان نجلها، حيث قالت نضال في منشور، عبر حسابها الشخصي بـ فيس بوك: طلبت الأم فيروز أن تلتقي وابنتها ريما مع زياد وحدهما قبل الانتقال إلى صالون الكنيسة.. وحدن بيبقوا متل زهر البيلسان.

ودخلت فيروز في نوبة بكاء وصدمة بعد تلقيها خبر وفاة نجلها زياد الرحباني، هذا الابن الذي فُجعت بوفاته، بعد أن ظل يصارع المرض في أيامه الأخيرة، ولكنه رحل بعد أن تدهورت حالته الصحية في أيامه الأخيرة.

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