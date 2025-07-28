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حوادث

إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة دهس سيدة سودانية بمدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت  نيابة مدينة نصر بإحالة سائق توك توك، للمحاكمة الجنائية، بتهمة دهس سيدة تحمل الجنسية السودانية بمدينة نصر.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تحمل الجنسية السودانية صدمتها مركبة توك توك مسرعة بمدينة نصر، وفر قائدها هاربا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد مركبة التوك توك المتسببة في الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد التوك توك واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة مدينة نصر ثالث النيابة العامة

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