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أخبار مصر

نص القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "اتفاق التجارة الحرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.
ونشر القرار بالجريدة الرسمية وجاء نصه:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "اتفاق التجارة الحرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الـوزراء، قـرر:

( مادة وحيدة ) أوافق على "اتفاق التجارة الحرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية صربيا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية في 8 رمضان سنة 1446ﻫ ( الموافق 8 مارس سنة 2025م ). 

عبد الفتاح السيسي

مجلس النواب

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 28 ذي القعدة سنة 1446 ﻫ (الموافق 26 مايو سنة 2025م).

قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 31 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 8 مارس 2025 بشأن الموافقة على "اتفاق التجارة الحرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا، وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 26/5/2025، وعلى تصديق رئيس الجمهورية بتاريخ 31/5/2025؛ قـــرر: 

مادة وحيدة - ينشر في الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 8 مارس 2025 بشأن الموافقة على "اتفاق التجارة الحرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية صربيا.

صدر بتاريخ 6/7/2025.
 

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