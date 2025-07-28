العثور على جثة طفل توفي شنقا في ظروف غامضة بالأقصر

تبلغ لمركز شرطة أرمنت غرب محافظة الأقصر بالعثور على جثة تلميذ في الصف الخامس متوفى شقنا داخل العقار السكني القاطن به وسط ظروف غامضة.

العثورعلى جثة طالب في ظروف غامضة غرب الأقصر



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمصرع الطالب «م.غ» 11 عاما شنقا معلق في حبل أعلى سطح منزله وسط ظروف غامضة.

وتكثف مباحث مركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر جهودها لحل لغز الواقعة، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حورس بأرمنت لحين انتداب الطبيب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر، واستخراج التصريح بالدفن إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة عقب ورود تقرير الطبيب الشرعي.

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