الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العثور على جثة طفل توفي شنقا في ظروف غامضة بالأقصر

العثور على جثة طفل
العثور على جثة طفل توفي شنقا

تبلغ لمركز شرطة أرمنت غرب محافظة الأقصر بالعثور على جثة تلميذ في الصف الخامس متوفى شقنا داخل العقار السكني القاطن به وسط ظروف غامضة.

 

العثورعلى جثة طالب في ظروف غامضة غرب الأقصر 


تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمصرع الطالب «م.غ» 11 عاما شنقا معلق في حبل أعلى سطح منزله وسط ظروف غامضة.

وتكثف مباحث مركز شرطة أرمنت بمديرية أمن الأقصر جهودها لحل لغز الواقعة، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حورس بأرمنت لحين انتداب الطبيب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر، واستخراج التصريح بالدفن إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة عقب ورود تقرير الطبيب الشرعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر أمن الأقصر وزارة الداخلية الأمن طالب الابتدائية جريمة الأقصر

مواد متعلقة

منظمة الصحة العالمية: سوء التغذية بلغ "مستويات خطيرة" في غزة

بالأسماء، الأقصر الأزهرية تعلن أوائل الثانوية على مستوى المحافظة

تأجيل قضية قاتل خاله حرقا بالأقصر لسماع الدفاع والطب الشرعي.. غدا (صور)

الأكثر قراءة

حريق يلتهم فيلا رجل أعمال شهير في الشيخ زايد (صور)

حقيقة وفاة طبيب القلوب السير مجدي يعقوب

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 47، أميرة تكشف هوية قاتل عثمان ومقتل صالح

انقلاب تريلا على سيارتين ملاكي بالطريق الدائري أمام متحف الحضارة (صور)

وفاة الحارس الشخصي لمدير أمن الوادي الجديد متأثرا بإصابته إثر انقلاب سيارة بالمنيا

5 كليات جديدة تنضم لتنسيق الجامعات 2025، تعرف عليها

محافظة الجيزة تعلن انتهاء إصلاح كابل الجهد العالي وإعادة التيار الكهربائي تدريجيا

أحمد ماهر يفجر مفاجأة بشأن خلافه مع عادل إمام: كان عاوز ياكل من أكلي (فيديو)

خدمات

المزيد

متى تبدأ لجان تقييم وحدات الإيجار القديم عملها؟

للفلاحين، قرض شراء ماكينات الري للأراضي في البنك الزراعي

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل اختبارات القدرات لطلبة الثانوية العامة

6 معلومات عن إصدار فيزا المشتريات من بنك مصر لأصحاب النشاط الصناعي

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات القمة بالدور الأول في الدوري الممتاز

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 28 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية