المصري يستنكر التجاوزات في مباراة الترجي ببيان رسمي

أصدر النادي المصري بيانا رسميا بشأن أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريق والترجي الودية بتونس العاصمة ومنها اقتحام الجماهير لأرض الملعب والعنف المقصود ضد لاعبي المصري.

بيان المصري البورسعيدي



أكد محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري ورئيس بعثة النادي بتونس أن جميع أعضاء البعثة من جهاز فني ولاعبين بخير تمامًا، مشيرًا إلى أن فريق المصري وصل بسلامة الله تعالى إلى مقر إقامتهم في أحد فنادق مدينة سوسة عقب نهاية مباراة الأحد الودية أمام فريق الترجي والتي شهدت بعض التوترات من جانب لاعبي ومشجعي الترجي تجاه لاعبي المصري، الأمر الذي دفع حكم المباراة لإلغائها قبل نهاية الوقت الأصلي بنحو ثلاث دقائق وكانت النتيجة تشير وقتها لتقدم المصري بهدف مقابل لا شيء سجله نجمه وهدافه صلاح محسن.

بيان رسمي للمصري لسان أحداث الشغب بتونس



واستنكر محمد موسى بشدة ما حدث من تجاوزات عدد من لاعبي الترجي خلال المباراة والتي تغاضى عنها حكم المباراة نعيم حسني أسهم في تفاقم الأمر لتخرج المباراة في نهايتها بهذا الشكل البعيد تماما عن الروح الرياضية والذي يسيء بشكل كبير إلى نادي الترجي ذاته.

واضطر الحكم التونسي نعيم حسني إلى إنهاء مباراة المصري والترجي الودية في الدقيقة 88 قبل انتهائها بسبب اقتحام الجماهير لملعب المباراة.

شغب مباراة المصري والترجي

بدأت الأحداث في الشوط الثاني حيث نجح المصري في التقدم بهدف لنجمه صلاح محسن في الدقيقة العاشرة، ليضغط الترجي دون خطورة على المرمى اللهم إلا كرة البديل يوسف البلايلي من ركلة حرة والتي تصدى لها ببراعة الحارس محمود حمدي.

وفشل حكم المباراة نعيم حسني في التعامل بجدية مع خشونة لاعبي الترجي الذين توترت أعصابهم بعد التأخر ومع ذلك انهالت الكروت الصفراء على لاعبي المصري حتى الدقائق الثلاث الأخيرة من المباراة التي شهدت اعتداء محمد أمين توغاي قلب دفاع الترجي على أحد لاعبي المصري لتتوتر الأجواء وتقتحم الجماهير ملعب حسان بلخوجة بمركب الترجي بتونس العاصمة وتوقفت المباراة عند هذا الحد بفوز المصري بهدف مقابل لا شئ.

المصري يفوز على الترجي بهدف مقابل لا شيء في مباراة مثيرة

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على مضيفه فريق الترجي بهدف للاشئ في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب حسان بلخوخة بمركب الترجي بتونس العاصمة وأدارها طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم الدولي نعيم حسني ومعه زياد الزويوي وسيف الغانمي وإيهاب الكيلاني.

أحرز صلاح محسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني للمباراة بعد تمريرة من زميله الجزائري منذر طمين لينفرد على إثرها صلاح محسن ويضعها بهدوء في شباك الحارس أمان الله مميش حارس الترجي.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وجاء اللعب خلال هذا الشوط سجالًا بين كلا الفريقين وان مالت الكفة نسبيًا لأبناء بورسعيد الذين توالت هجماتهم على مرمى الحارس التونسي أمان الله مميش الذي تصدى لتسديدة منذر طمين ليحولها إلى ركنية،ويعود طمين فيقود هجمة مرتدة ولكن تألق محمد أمين توغاي قلب دفاع الترجي حال دون تشكيل خطورة على مرمى الترجي الذي هدد مرمى المصري في أكثر من مناسبة كان أخطرها تسديدة جاك ديارا التي اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى محمود حمدي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.



وفي الشوط الثاني ينجح المصري في التقدم بهدف لنجمه صلاح محسن في الدقيقة العاشرة،

تشكيل المصري خلال الشوط الأول

محمود حمدي لحراسة المرمى، كريم العراقي ، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي لخط الظهر يتقدمهم الثنائي محمد مخلوف، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي، فيما لعب الثلاثي عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وفي الشوط الثاني دفع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري تباعًا بكل من ميدو جابر ومصطفى أبو الخير وكريم بامبو وخالد صبحي وحسام حسن وحسن علي وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور بدلا من منذر طمين وأحمد علي عامر وصلاح محسن وباهر المحمدي ومحمد مخلوف وعبد الرحيم دغموم وكريم العراقي ومحمد هاشم.

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