أهلي جدة يبحث ضم صفقة قوية من الدوري الإنجليزي

دخل البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب نادي وست هام يونايتد الإنجليزي حسابات مسئولي نادي أهلي جدة السعودي، وذلك لتدعيم وسط ملعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رغبة ماتياس يايسله المدير الفني في دعم نواقص الفريق قبل انطلاق الموسم القادم.

صفقة قوية من الدوري الإنجليزي



ووفقا لما ذكرته تقارير، فإن لوكاس باكيتا لاعب نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، خيار محتمل للانتقال لصفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي القادم، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تواصل مع اللاعب، لبحث موقفه النهائي من الانضمام لصفوف الراقي أو اللعب في دوري روشن من عدمه".

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ويرغب ماتياس يايسله في تعويض رحيل غابري فيجا، حيث يطمح المدرب في تدعيم مركز وسط ملعب الفريق، بصفقة قوية، خاصة وأن الفريق مقبل على مسابقات محلية وقارية بالموسم الجديد.



وحسم مسئولو نادي أهلي جدة، صفقة وحيدة، بالتعاقد مع الظهير الأيسر عبدالإله الخيبري، لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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