الإثنين 28 يوليو 2025
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حوادث

اليوم، محاكمة 89 متهما بالانضمام لداعش مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر اليوم الإثنين الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، جلسة محاكمة 89 متهما في القضية رقم 535 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية داعش مدينة نصر. 

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2017 وحتى 1 ديسمبر 2020، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.


وقاموا بإعداد أسلحة والتدريب عليها وتعليم أساليب القتال لمحاربة الشعب المصري وإثارة العنف والفوضى.

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