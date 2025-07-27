بالأسماء، ارتفاع عدد ضحايا انهيار جدار منزل بقنا

ارتفع عدد ضحايا انهيار جدار منزل لجثة و5 مصابين، بقرية السمطا بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بمصرع صغيرة إثر انهيار حائط منزل بقرية السمطا بمركز دشنا.



بالانتقال والفحص تبين مصرع عبير.أ.ح، تبلغ من العمر 9 أعوام، وجرى نقلها مشرحة إلى مستشفى دشنا المركزي، فيما أصيب كل من شقيقيها رانيا.أ، تبلغ من العمر 5 أعوام، اشتباه كسر بالساق اليسرى، وسامي.أ، يبلغ من العمر 11 عاما، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وأمال.ج، 47 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، ومحروسه إمبابي عبدالرحيم، 60 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، وعدي حزين مدنى، 3 سنوات، اشتباه كسر بالحوض، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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