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اقتصاد

هيرميس للوساطة تتصدر أسهم الشركات من حيث قيمة التداول بالبورصة بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 5 شركات قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسية - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) وجاءت التفاصيل كالتالي:  


هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 833 مليون جنيه. 

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 787 مليون جنيه. 

مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 648 مليون جنيه. 

بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 548 مليون جنيه. 

التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 457 مليون جنيه. 

 

تعاملات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.424 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 34554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 42465 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 15520 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13945 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، قبيل إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 34125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 42078 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15328 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10284 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة.

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