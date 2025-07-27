مواعيد مباريات الأهلي في الدور الأول من الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن مواعيد مباريات النادي الأهلي في الدول الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما أجريت قرعة الدور المنافسة اليوم الأحد بمقر اتحاد الكرة بمدينة 6 أكتوبر.

مواعيد مباريات الأهلي في الدوري

الجولة الأولى: مودرن سبورت ضد الأهلي ( السبت 9 أغسطس الساعة 8 مساء)

الجولة الثانية: الأهلي ضد فاركو ( الجمعة 15 أغسطس الساعة 8 مساء)

الجولة الثالثة: باي

الجولة الرابعة: غزل المحلة ضد الأهلي ( الاثنين 25 أغسطس الساعة 5 مساء)

الجولة الخامسة: الأهلي ضد بيراميدز ( السبت 30 أغسطس الساعة 8 مساء)

الجولة السادسة: إنبي ضد الأهلي ( الأحد 14 سبتمبر الساعة 8 مساء)

الجولة السابعة: الأهلي ضد سيراميكا ( الجمعة 19 سبتمبر الساعة 8 مساء)

الجولة الثامنة: حرس الحدود ضد الأهلي ( الثلاثاء 23 سبتمبر الساعة 5 مساء)

الجولة التاسعة: الأهلي ضد الزمالك ( الاثنين29 سبتمبر الساعة 8 مساء)

الجولة العاشرة: كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي ( الأحد 5 أكتوبر الساعة 5 مساء)

الجولة الحادية عشر: الأهلي ضد الاتحاد ( الثلاثاء 21 أكتوبر الساعة 8 مساء)

الجولة الثانية عشر: بتروجيت ضد الأهلي ( الاربعاء 29 أكتوبر الساعة 8 مساء)

الجولة الثالثة عشر: الأهلي ضد المصري ( الأحد 2 نوفمبر الساعة 8 مساء)

الجولة الربعة عشر: الأهلي ضد الإسماعيلي ( الثلاثاء 25 نوفمبر الساعة 8 مساء)

الجولة الخامسة عشر: طلائع الجيش ضد الأهلي ( الاثنين 19 يناير الساعة 5 مساء)

الجولة السادسة عشر: الأهلي ضد وادي دجلة ( الثلاثاء 27 يناير الساعة 5 مساء)

الجولة السابعة عشر: البنك الأهلي ضد الأهلي ( الثلاثاء 3 فبراير الساعة 8 مساء)

الجولة الثامنة عشر: الأهلي ضد الجونة ( الخميس 19 فبراير الساعة 9:30 مساء)

الجولة التاسعة عشر: سموحة ضد الأهلي ( الاثنين 23 فبراير الساعة 9:30 مساء)

الجولة العشرين: الأهلي ضد زد إف سي ( السبت 28 فبراير الساعة 9:30 مساء)

الجوة الحادية والعشرين: المقاولون ضد الأهلي ( الخميس 5 مارس الساعة 9:30 مساء)

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