سيناتور مقرب من ترامب: الاحتلال ستفعل في غزة ما فعلته أمريكا باليابان وألمانيا

أشار السيناتور الجمهوري المقرب من ترامب، ليندسي جراهام في مقابلة مع NBC إلى إمكانية تنفيذ إسرائيل في غزة سيناريو يشبه ما فعلته الولايات المتحدة والغرب في طوكيو وبرلين.

سيناتور مقرب من ترامب: إسرائيل ستفعل في غزة ما فعلته أمريكا في اليابان

وقال السيناتور جراهام: أعتقد أن الرئيس ترامب أصبح يعتقد – وأنا أيضًا أصبحت أعتقد – أنه لا توجد أي إمكانية للتفاوض على إنهاء هذه الحرب مع حماس.

وزعم جراهام: أن حماس منظمة إرهابية، ويقوم ميثاقها على تدمير دولة إسرائيل. إنهم نازيون دينيون.



وادعى جراهام: أن حماس يحتجزون رهائن إسرائيليين، وأعتقد أن إسرائيل وصلت إلى قناعة بأنها لا تستطيع تحقيق هدف إنهاء الحرب مع حماس بطريقة تضمن أمنها وسلامتها.



وتابع: وإذا كانت إسرائيل ستقوم في غزة بما قمنا به في طوكيو وبرلين – أي السيطرة بالقوة على المكان ثم البدء من جديد – فإنها ستسعى لتقديم مستقبل أفضل للفلسطينيين، مع الأمل بأن يتولى الفلسطينيون المسؤولية لاحقًا في الضفة الغربية وغزة.



واستطرد: لكنني أعتقد، أنه من الآن فصاعدًا سنشهد تغيرًا في التكتيكات – جهد عسكري كامل من إسرائيل للسيطرة على غزة، كما فعلنا نحن في طوكيو وبرلين.

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