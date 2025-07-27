لجنة موسعة من الطب العلاجي بالدقهلية تتابع جودة الخدمات بمستشفى بلقاس (صور)

وجه الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة، بتشكيل لجنة موسعة من إدارة الطب العلاجي بالمديرية، للقيام بجولة ميدانية شاملة داخل مستشفى بلقاس المركزي، تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، وبمشاركة ممثلين من إدارات الرعاية الحرجة، والعلاج الطبيعي، والأشعة.

شملت الجولة المرور على الأقسام الحيوية بالمستشفى، وعلى رأسها أقسام الرعاية المركزة، العلاج الطبيعي، والأشعة، لمتابعة مستوى الأداء، وتقييم الخدمة العلاجية المقدمة، والوقوف على أبرز التحديات داخل كل قسم، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان وصول الرعاية الصحية للمرضى بالجودة المطلوبة.

وأوضح الدكتور تامر مدكور أن هذه الجولة تأتي ضمن خطة المديرية لتكثيف المرور الفني والرقابي على المستشفيات، مضيفًا أن "المرحلة المقبلة تتطلب التزامًا دقيقًا من جميع المنشآت بتوفير بيانات شهرية صحيحة، واستكمال الإجراءات الفنية المطلوبة، إلى جانب ضمان التواجد الفعلي للفرق الطبية والالتزام بالزي الرسمي، بما يعكس الجدية في تقديم الخدمة الصحية".

وأشار وكيل الوزارة إلى أن فرق المرور رصدت خلال جولاتها ملاحظات مهمة تتعلق بتحديث البنية التحتية والتجهيزات، كما تم التأكيد على ضرورة زيادة معدلات إجراء العمليات الجراحية لتتوافق مع نسب التردد على المستشفى، مع بحث آليات التوسع في التعاقد مع كفاءات طبية في التخصصات الدقيقة، لسد العجز في بعض الأقسام الحرجة.

وشدد مدكور على استمرار المرور الميداني اليومي داخل مختلف الأقسام، وتفعيل دور فرق الإشراف لضمان استدامة العمل وفق المعايير المهنية، مشيدًا في الوقت ذاته بدور الأطقم الطبية والتمريضية التي تسعى لتقديم خدمة لائقة بالمواطن.

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