ثنائي إنجليزي يتنافس على التعاقد مع مهاجم الهلال السعودي

تسعى أندية من الدوري الإنجليزي، للتعاقد مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط ميتروفيتش بالرحيل عن الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بسبب الإصابات المستمرة التي تلاحقه منذ منتصف الموسم الماضي.

ثنائي إنجليزي يريد ميتروفيتش

وشهدت الفترة الأخيرة، خروج تقارير تشير إلى رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع ميتروفيتش، بالإضافة إلى برمنجهام سيتي المشارك في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

ولكن ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن هناك ثنائي إنجليزي جديد يستهدف التعاقد مع ميتروفيتش في الصيف الجاري، متمثل في نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

الهلال يحدد سعر بيع ميتروفيتش

ولا يمانع الهلال، رحيل المهاجم الصربي، بشرط الحصول على مبلغ مالي مقارب لما دفعه في صيف 2023، عندما قرر التعاقد معه من فولهام، مقابل 52 مليون يورو.

وشارك ميتروفيتش (30 عاما) مع الهلال في 79 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 68 هدفا وصنع 15 آخرين.

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