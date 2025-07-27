محافظ الدقهلية يكرم وكيل وزارة الصحة والسكان

كرم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان، بعد القرار الوزارى الذى اعتمده الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بنقله وكيلًا لوزارة الصحة بمحافظة القاهرة.

وأهدى محافظ الدقهلية، وكيل وزارة الصحة درع المحافظة، لجهوده المخلصة خلال الفترة الماضية، ومشاركته في الفعاليات ودفع وتيرة العمل بمديرية الصحة، مشيدا بدوره خلال فترة عمله بالدقهلية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد، والاستمرار في التميز وبذل مزيد من الجهد والعمل لخدمة الموطنين.

وأعرب الدكتور تامر مدكور، عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة، مقدما الشكر للسيد محافظ الدقهلية على حرصه ودعمه المستمر خلال فترة عمله بمديرية الصحة، فى تنفيذ مهام وخطط المديرية والنهوض بالقطاع الصحى، بما يعود بالنفع على المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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