علاج أول حالة "أكلازيا" بدون جراحة، مستشفيات قنا الجامعية تكتب سطرًا جديدًا في الطب الحديث

أُعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية عن نجاح فريق طبي متخصص في علاج حالة نادرة ومعقدة من مرض أكلازيا المريء باستخدام تقنية حديثة تُعرف بـ POEM – Peroral Endoscopic Myotomy، وذلك بدون أي تدخل جراحي تقليدي، في إنجاز يُضاف إلى سجل المستشفى الحافل بالنجاحات الطبية النوعية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار خطة مستشفيات قنا الجامعية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي جنوب الصعيد، من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي – رئيس جامعة جنوب الوادي، وبإشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور محمد تاج الدين سعيد أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، أنه عند استقبال المريضة وبعد عمل جميع الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة تبين أنها كانت تعاني من أعراض شديدة تمثلت في صعوبة مستمرة في البلع، ونقص واضح في التغذية نتيجة الإصابة بمرض "أكلازيا المريء"، وهو مرض نادر ناتج عن فشل عضلة المريء السفلية في الارتخاء أثناء البلع، مما يؤدي إلى تراكم الطعام وصعوبة مروره إلى المعدة.

إجراء متطور يعتمد على إدخال المنظار من خلال الفم

وأشار إلى أن هذه الحالة تطلبت تدخلًا سريعًا باستخدام تقنية POEM، وهي إجراء متطور يعتمد على إدخال المنظار من خلال الفم، ثم إجراء قطع دقيق في العضلة العاصرة للمريء من الداخل، دون الحاجة إلى فتح جراحي، وهو ما يُقلل من المضاعفات ويُسرّع من عملية التعافي.

وقد تمت العملية بنجاح داخل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى، بإشراف ومشاركة فريق طبي متكامل يضم كلًا من:

دكتور محمد تاج الدين سعيد – أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد،دكتورة نهال صلاح – مدرس مساعد، دكتورة صباح فؤاد – مدرس مساعد،دكتورة آية محمود – طبيب مقيم،دكتور عبد القادر سيد – طبيب مقيم بالقسم وكتور مصطفى عبيد مدرس بقسم الأمراض الباطنة.

كما شارك أيضًا من قسم التخدير والعناية المركزة دكتور محمد جابر العادلي – مدرس واستشاري علاج الآلام (جامعة جنوب الوادي)، وعضو الجمعية المصرية لعلاج الألم المزمن ود. عبد الرحمن محمد – طبيب مقيم بالقسم وذلك تحت إشراف دكتور عبادي عبد اللاه أحمد محمد – رئيس قسم التخدير والعناية المركزة.

وشارك أيضا من طاقم هيئة التمريض المتميز فريال حمدي، مروة عبده وياسر شمروخ داخل وحدة المناظير.

وأكد الفريق الطبي أن المريضة قد تماثلت للشفاء بعد متابعة دقيقة بالمستشفى، وغادرت في حالة صحية جيدة، مع تحسن ملحوظ في قدرتها على البلع وممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعي.

ويعد هذا التدخل واحدًا من أوائل الإجراءات الدقيقة التي تُجرى باستخدام تقنية POEM على مستوى محافظات الصعيد، وهو ما يُبرهن على قدرة مستشفيات قنا الجامعية على تقديم خدمات طبية عالية الجودة دون الحاجة لنقل المرضى إلى محافظات أخرى.

كما يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لتكامل العمل بين الأقسام المختلفة داخل المستشفى، ويعكس مدى التطور الملحوظ في تجهيزات البنية التحتية، وتوفير الكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى.

الجدير بالذكر أن مستشفيات قنا الجامعية تسعى بشكل مستمر إلى إدخال تقنيات جديدة في مجالات المناظير، والجراحات الدقيقة، والعناية الحرجة، بما يخدم رؤية جامعة جنوب الوادي في تقديم رعاية صحية شاملة ومتطورة لأبناء الإقليم.

وأختتم الدكتور محمد زين العابدين أبو الحسن،مدير المستشفى الجامعي بالمعبر، أن المريضة قد تماثلت للشفاء التام وغادرت المستشفى بعد استقرار حالتها بشكل كامل، مؤكدًا أن هذا النجاح يُعد ثمرة تعاون فعّال بين مختلف الفرق الطبية والإدارية بالمستشفى.

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