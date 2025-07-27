الأحد 27 يوليو 2025
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مياه الجيزة: المحطات تعمل بنصف طاقتها لحين عودة التيار الكهربائي

المياه
المياه

أكدت مصادر بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن محطات المياه المتأثرة من انقطاع التيار الكهربائي بمحطة محولات جزيرة الدهب تعمل الآن باستخدام مولدات كهربائية، مع تقليص طاقتها الإنتاجية إلى نصف قدرتها لحين عودة التيار الكهربائي.

وكانت محطة محولات جزيرة الدهب قد تعرضت لعطل مفاجئ، ما أدى إلى انسحاب الجهد من إحدى دوائر المحطة بجهد 220 ك.ف، مما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في المحافظة، شملت العمرانية، الهرم، فيصل، جزيرة الدهب، والحوامدية، وهو ما أثر على إمدادات المياه لهذه المناطق.

وفي هذا الصدد، أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ أعمال إصلاح العطل، مشيرة إلى أن هذه المحطة تعد واحدة من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة.

وأكدت محافظة الجيزة أن أعمال الإصلاح من المتوقع أن تنتهي في غضون ساعة واحدة، بعدها سيتم استعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة، بما في ذلك محطات المياه والمنشآت الحيوية، تمهيدًا لعودة خدمات المياه بشكل تدريجي إلى طبيعتها.

من جانبه، يواصل المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، متابعة سير أعمال الإصلاح ميدانيًا للتأكد من سرعة إنجازها وضمان عودة الخدمات للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

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