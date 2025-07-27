تصدير 200 ألف طن خضر وفواكه خلال أسبوع

كشف تقرير صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن حجم الصادرات الغذائية خلال الأسبوع الماضي حيث بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3000 رسالة غذائية بنحو 200 ألف طن، صادرة عن 1115 شركة مصدرة.

واضاف البيان أن الرسائل شملت ما يقرب من 660 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت مولاس (عسل أسود)، خضراوات ودرنات، دقيق ومنتجات الحبوب ومنتجات غذائية متنوعة.



وتفصيلًا، جاءت صادرات البطاطس في صدارة الخضروات المصرية خلال الأسبوع الماضي بواقع 10 آلاف طن تلتها الفاصولياء بأنواعها بنحو 6 آلاف طن، ثم خضراوات مشكلة مجمدة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 48 صنف بنحو 30 ألف طن.



في حين تصدرت الفراولة قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 8 آلاف طن، تلتها الموالح بنحو 5 آلاف طن، ثم العنب الطازج بنحو 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 27 صنف بإجمالي 21 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت أسبانيا ولبنان والسودان وكندا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 171 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 500 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ 355 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 335 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 860 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1560 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 225 ألف طن، مستوردة من قِبل 740 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة، فول الصويا وفول بلدي، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من اندونيسيا، أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، من بين إجمالي 90 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 470 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـــ 290 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ 220 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 860 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 333 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 85 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 60 مستورد خلال نفس الفترة.



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