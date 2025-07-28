خبير: جماعات الإرهاب تقاتل لاستغلال القضية الفلسطينية في إشعال الشارع المصري

قال الدكتور صبرة القاسمي، الباحث المتخصص في شئون تيارات الإسلام السياسي، إن الجماعات الإرهابية وعلى رأسها المتأثرة بفكر جماعة الإخوان، تتبنى حاليًا تكتيكات جديدة في استهداف الدولة المصرية بعد تلقيها ضربات أمنية موجعة داخل البلاد، ما دفعها – بحسب تعبيره – إلى نقل معركتها للخارج.

نجاح أجهزة الأمن في تفكيك جماعات الإرهاب

وأضاف القاسمي في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن النجاحات المتراكمة للأجهزة الأمنية المصرية في تفكيك الخلايا النائمة وتصفية البؤر الإرهابية أفقدت هذه التنظيمات القدرة على تنفيذ عمليات نوعية في الداخل، وأجبرتها على تغيير نمط المواجهة، باللجوء إلى عمليات دعائية وسياسية خارج الحدود، كان أبرزها محاولات محاصرة السفارات المصرية في بعض الدول.

وأكد أن تلك التحركات، التي تظهر في ظاهرها تعبيرًا عن الرأي، تحمل في جوهرها ملامح عدوان دبلوماسي يستهدف التشويش على صورة الدولة المصرية، وبث رسائل سلبية للمجتمع الدولي، وخلق حالة من التوتر بين القاهرة وبعض العواصم المعنية.

وأشار القاسمي إلى أن التصعيد الخارجي لا يبدو منفصلًا عن أجندات استخباراتية أكثر تعقيدًا، تسعى إلى استنساخ سيناريوهات مأساوية كتجربة سوريا عبر ضرب مؤسسات الدولة من الخارج، وتغذية حملات تشويه ممنهجة، تتقاطع مع استغلال رمزية القضية الفلسطينية لإحداث انقسام داخلي.

أكاذيب الجماعات الإرهابية ضد الدولة المصرية

وأوضح أن الجماعات المتطرفة تروج سرديات مضللة تزعم تخاذل الدولة المصرية تجاه فلسطين، في محاولة لإثارة الرأي العام وخلق صدع بين الشعب وقيادته، رغم أن مصر تواصل دعمها التاريخي للحقوق الفلسطينية، وتلعب دورًا محوريًا في احتواء التصعيد وتثبيت التهدئة.

وحذر القاسمي من أن هذه التحركات ليست مستقلة، بل تحمل بصمات تمويل سري، وتنسيق إعلامي واستخباراتي، ورعاية لوجستية من دول معادية، تهدف إلى زعزعة الاستقرار دون الدخول في مواجهة مباشرة، بل عبر حرب هجينة تستنزف مصر إعلاميًا واقتصاديًا وسياسيًا.

واختتم مؤكدا أن الدولة المصرية تقف بثبات في مواجهة هذه التهديدات المركبة، من خلال يقظة أمنية رادعة، وتحرك دبلوماسي نشط لكشف تلك المخططات، ومواجهة الحملات التضليلية التي تسعى لتشويه إنجازاتها وإضعاف دورها الإقليمي.

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