الأحد 27 يوليو 2025
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السيرة الذاتية للواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية الجديد

اللواء عصام هلال
اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية الجديد، فيتو

شهدت محافظة الدقهلية تعيين اللواء عصام صلاح الدين أحمد هلال، مديرا للأمن خلفا للواء حسام عبد العزيز محمد محمود، الذي تم تعيينه مساعدًا للوزير لقطاع الحماية المجتمعية.

اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية الجديد 
اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية الجديد 

من هو اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية الجديد  

كان اللواء عصام هلال مديرا لأمن دمياط، وتضمنت حركة وزارة الداخلية نقله مديرا لأمن الدقهلية.

واللواء عصام هلال من أبناء  قرية الهوابر مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتدرج في العديد من المناصب الشرطية منها:

-منصب مأمور مركز شرطة أبو حماد.

- مأمور مركز شرطة بلبيس.

- تم ترقيته مساعد مدير أمن الشرقية للشؤون المالية والإدارية.

- نائبًا لقطاع جنوب الشرقية.

- حكمدار عام لمديرية أمن الشرقية.

- وتولى منصب مدير أمن دمياط خلال حركة تنقلات الشرطة الماضية.

ويعد اللواء عصام هلال من القيادات الشرطية البارزة داخل وزارة الداخلية، ويمتلك سجل مهني ملئ بالإنجازات خاصة في مواجهة كافة أشكال الجريمة والتعامل في كافة الملفات.

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