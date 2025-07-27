بسبب كسر ماسورة المياه، هبوط أرضي في مدينة المنيا الجديدة (صور)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات تظهر هبوطًا أرضيًا في أحد الطرق بمدينة المنيا الجديدة، نتيجة كسر في ماسورة مياه الشرب.

هبوط أرضي في المنيا، فيتو

تظهر اللقطات التي تم تداولها ابتلاع جزء من سيارة إثر حدوث الهبوط، والذي وقع أمام كمبوند سكني، وأكد رواد المواقع أن هذا الحادث ناتج عن كسر في الماسورة، مما أدى إلى تآكل التربة وانهيار جزء من الطريق.

كسر في ماسورة مياه يتسبب بحدوث هبوط أرضي في أحد طرق مدينة المنيا، فيتو

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن قطع مياه الشرب عن مدينة ملوي جنوب المحافظة، بسبب عطل مفاجئ في خط طرد 1000 مم بمحطة رفع 4، مما زاد من معاناة السكان.

وتجرى حاليًا أعمال إصلاح عاجلة، حيث تم الدفع بأوناش لرفع السيارة المتضررة، بالإضافة إلى سيارات الكسح لشفط المياه المتجمعة، كما تم تحويل حركة المرور إلى طرق بديلة لتفادي الازدحام.

وتعمل الجهات المعنية على احتواء الموقف، مع إجراء تحقيق لتحديد أسباب الكسر وضمان عدم تكراره في المستقبل.

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