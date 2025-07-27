الأحد 27 يوليو 2025
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أخبار مصر

السيسي يتابع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية وتوفير المواد الخام والتمويل

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي حامد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

 وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية، وسبل توفير التمويل اللازم لها، والسعي للدخول في شراكات بشأنها مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتسويق المنتجات محليًّا وعالميًّا.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي توجيهات السيسي توجيهات الرئيس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار المهندس كريم بدوي وزير البترول الدكتور علي حامد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة

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