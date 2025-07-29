أمير كرارة: خلعت عباءة الأكشن وقدمت وجبة كوميدية دسمة في فيلم «الشاطر».. ونجحت في تغيير وجهة النظر عني (حوار)

>> ليس من حق أحد أن يعدّل على سيناريو المؤلف



>> كواليس العمل كانت مبهجة بينى وبين هنا الزاهد



>> مصطفى غريب أضفى روحًا كوميدية على جميع أجواء العمل

>> تربطني صداقة قوية لسنوات مع المخرج أحمد الجندي وهو الذى طلبني للعمل معه

>> أتمنى أن يحقق العمل إيرادات كثيرة خلال الفترة المقبلة





"آدم" شخصية جديدة ومختلفة قدمها الفنان أمير كرارة فى فيلم “الشاطر” ليظهر من خلالها فى الموسم السينمائى الصيفي، وهى شخصية لم يقترب منها كرارة من قبل.

الفيلم بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وخالد الصاوى وإخراج أحمد الجندى الذى شارك فى الكتابة مع كريم يوسف وأشرف نصر وسامح جمال.



وكشف خلال حوار مع «فيتو» عن عوامل انجذابه للعمل، والصعوبات التى واجهته أثناء التصوير، وكيف كان التعاون بين «كاست» العمل خلف الكواليس.

واحتفل النجم أمير كرارة بالعرض الخاص لفيلمه الجديد، والذى يجمعه بهنا الزاهد، ويعد هذا العمل مختلفًا عما قدمه كرارة فى السابق، حيث إنه قدم للجمهور وجبة دسمة ما بين الأكشن والكوميدي، ونجح فى تغيير جلده ببراعته فى تجسيد الشخصية.

*بدايةً، كيف كانت ردود الأفعال حول فيلم “الشاطر”؟

كل ما وصلنى عن فيلم “الشاطر” أعجبنى كثيرًا، وتلقيت العديد من ردود الأفعال حول العمل من نجوم ونقاد وجمهور، لأننى كنت أحب أن أغيّر جلدى فى عمل سينمائي، وبالفعل استطعت أن أفعل هذا، وهذا كل ما كان يهمنى فى العمل الذى أقدمه.

مع زوجته

*هل أنت راض عن الإيرادات التى حققها العمل ؟

الإيرادات توفيق من المولى، وتعكس وجهة نظر الجمهور، والحمد لله إلى الآن كل شيء جيد، والإيرادات التى حصلنا عليها راضٍ عنها بنسبة كبيرة، وأتمنى أن يحصل العمل على إيرادات كثيرة خلال الفترة المقبلة.

*العمل حمل جرعة من الكوميديا لم تكن معتادة فى أعمالك، فما السبب وراء ذلك؟

كما قلت من قبل، إننى كنت أتمنى تقديم عمل مختلف، أغيّر من خلاله كل وجهة النظر عني، وكنت لا أحب حصر نفسى فى قالب الأكشن فقط، فكنت أحب التنوع بين الرومانسية والكوميديا وغيرهما، ولهذا أحب أن أقدم وجبة دسمة من الكوميديا، ولكنها ليست خالية من الأكشن.

لذلك قررت فى هذا العمل أن أفاجئ الجمهور، وأقدم فيلمًا مختلفًا به جرعة مكثفة من الكوميديا.

*هل كان لك أى تدخل فى سيناريو العمل؟

التدخل من أى فنان فى أى عمل ليس تعديلًا منه على السيناريو، لأنه ليس من حق أحد أن يعدّل على سيناريو المؤلف، بل يكون عبارة عن وجهة نظر فقط يتم تقديمها للمخرج والمؤلف، ويتم النقاش فيها مع الجميع، فكل ما يخص العمل يكون عبارة عن تشاور للجميع.

*كيف كان التعاون مع المخرج أحمد الجندي؟

أنا سعيد بالتعاون الأول بينى وبين المخرج أحمد الجندي، وكنت أتمنى أن يتم التعاون منذ فترة، وهناك صداقة قوية تربط بيننا لسنوات طويلة، وبالمناسبة هو الذى طلب العمل معي.

*ماذا عن كواليس العمل؟

كواليس العمل كانت مبهجة بينى وبين هنا الزاهد، وطاقم العمل كله كان سعيدًا بشكل كبير، وخاصة مصطفى غريب الذى أضفى روحًا كوميدية خاصة على جميع أجواء العمل.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"

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