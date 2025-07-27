مؤشرات تنسيق 2025، الطب 93.1% والصيدلة 91.7 والهندسة 88.6%

تنسيق الجامعات 2025، تحدد وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، وموعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب لتسجيل الرغبات، والمدة الزمنية المحددة لذلك، وقواعد وشروط الالتحاق بالجامعات، وخطوات التسجيل، وطريقة اختيار الرغبات.

وكشفت مصادر أنه بمجرد استلام نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم، ستعلن وزارة التعليم العالي عن موعد انطلاق التسجيل للمرحلة الأولى في اليوم التالي، على أن تعلن الوزارة كافة التفاصيل الخاصة بالمرحلة اليوم.

وفقا لما تم الإعلان عنه من نتائج في الثانوية العامة، فإنه من المتوقع أن تقترب نسبة القبول بالجامعات هذا العام، من نسب القبول بالعام الماضي 2024، وربما تقل أو تزيد بنسبة 1%، وجاء الحد الأدنى للقبول بالكليات العام الماضي 2024 كالتالي:

طب بشري 93.17%

طب الأسنان 92.68%

العلاج الطبيعي 92.19%

الصيدلة 91.7%

الهندسة 88.65%

الحاسبات والمعلومات (رياضة) 83.41%

الإعلام 83.17%

السياسة والاقتصاد 85.12%

الألسن 84.41%

التمريض 84.41%

الآثار 78%

التجارة 68.7%

الآداب 60.85%

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025

وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يله.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410. بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوي على 75 خانة لاختيار الرغبات

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

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