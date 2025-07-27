الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مؤشرات تنسيق 2025، الطب 93.1% والصيدلة 91.7 والهندسة 88.6%

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

تنسيق الجامعات 2025، تحدد وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، وموعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب لتسجيل الرغبات، والمدة الزمنية المحددة لذلك، وقواعد وشروط الالتحاق بالجامعات، وخطوات التسجيل، وطريقة اختيار الرغبات. 

وكشفت مصادر أنه بمجرد استلام نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم، ستعلن وزارة التعليم العالي عن موعد انطلاق التسجيل للمرحلة الأولى في اليوم التالي، على أن تعلن الوزارة كافة التفاصيل الخاصة بالمرحلة اليوم. 

وفقا لما تم الإعلان عنه من نتائج في الثانوية العامة، فإنه من المتوقع أن تقترب نسبة القبول بالجامعات هذا العام، من نسب القبول بالعام الماضي 2024، وربما تقل أو تزيد بنسبة 1%، وجاء الحد الأدنى للقبول بالكليات العام الماضي 2024 كالتالي:  

طب بشري 93.17% 
طب الأسنان 92.68% 
العلاج الطبيعي 92.19% 
الصيدلة 91.7% 
الهندسة 88.65%
الحاسبات والمعلومات (رياضة) 83.41% 
الإعلام 83.17% 
السياسة والاقتصاد 85.12% 
الألسن 84.41% 
التمريض 84.41% 
الآثار 78% 
التجارة 68.7% 
الآداب 60.85% 

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025

وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

  • يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.
  • يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.
  • يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يله.
  • بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.
  • يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.
  • في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.
  • المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد
    الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.
  • بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوي على 75 خانة لاختيار الرغبات
    قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق الجامعات 2025 التنسيق الالكتروني العلاج الطبيعي تنسيق الجامعات خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق موقع التنسيق موقع التنسيق الإلكتروني

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2025، تفاصيل برنامج الدراسات الإسرائيلية والعبرية

التعليم تكشف أسباب تأخر إعلان المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

تنسيق الجامعات 2025، القواعد الواجب مراعاتها عند كتابة الرغبات

تنسيق الجامعات 2025، قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية لغات (فرنسي – ألماني) بالكليات الحكومية

تنسيق الجامعات 2025، موقف طلاب الثانوية الأزهرية من التقدم لـ الجامعات الحكومية

تنسيق الجامعات 2025، قواعد التحويل المناظر والتوزيع الجغرافي لذوي الاحتياجات الخاصة

تنسيق الجامعات 2025.. التفاصيل الكاملة للقبول بالكليات والمعاهد.. قواعد التوزيع الجغرافي لطلاب ذوي الهمم.. وهذا سبب تأخر إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى

التعليم العالي: 100 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات

الأكثر قراءة

انقطاع الكهرباء أكثر من 12 ساعة بالجيزة يثير الغضب، والمصريون: "بايتين في الشارع وبنموت حرفيا"

وزير الكهرباء يكشف لـ "فيتو" موعد عودة التيار لعدد من المناطق في الجيزة

لأكثر من 11 ساعة.. استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن محافظة الجيزة

الموعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وفيسيل كوبي الودية

العودة بعد ساعة، بيان عاجل من محافظة الجيزة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء

من قلب الحدث، وزير الكهرباء يتابع إصلاح عطل الكابل الأرضي لخط كهرباء مدن الجيزة

مفاجأة في تعديلات قانون الإيجار القديم، يحق للمالك طرد المستأجر في هذه الحالة

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2025، 94.6% للطب و91.5% للصيدلية و89% للهندسة

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد 27-7-2025 بالبورصات العالمية

تراجع كبير في سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية

3965 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 27-7-2025 بالأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025

المزيد

انفوجراف

الهضبة vs نجم الجيل.. القصة الكاملة لصراع التريند بين عمرو دياب وتامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية

أحكام الصلاة، دار الإفتاء توضح حكم صلاة الإمام بالمأمومين وهو جالس

هل تنظيم الأسرة يعتبر تدخلا في قدر الله؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية