التعليم العالي: حملة توعوية من المركز القومي للبحوث للتعريف بالأمراض الوراثية وأهمية الكشف المبكر

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الدور الحيوي الذي تقوم به المراكز والمعاهد البحثية في خدمة المجتمع، مشيدًا بجهود المركز القومي للبحوث في إطلاق حملة توعوية جديدة في مجال الأمراض الوراثية، والتي تأتي تماشيًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

وأوضح الوزير أن هذه الحملة تُجسّد دور البحث العلمي في تعزيز الوعي المجتمعي، وربط مخرجات البحث بالتطبيق العملي الذي يعود بالنفع على صحة المواطن المصري، لافتًا إلى أهمية تقديم محتوى علمي مبسط حول الأمراض الوراثية وأسبابها، وأثر الكشف المبكر في الوقاية والعلاج.

توفير خدمات الفحص والاستشارات الطبية داخل العيادات المتخصصة

تتضمن الحملة إعداد مجموعة من الفيديوهات التوعوية التي يُقدمها كبار العلماء بالمركز القومي للبحوث، إلى جانب نشر محتوى علمي وطبي موثق عبر المنصات الرسمية، فضلًا عن توفير خدمات الفحص والاستشارات الطبية داخل العيادات المتخصصة بمركز التميز التابع للمركز.

وتُعلن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قيامها بنشر الفيديوهات التوعوية التي يُعدها ويُقدمها علماء المركز القومي للبحوث، عبر الصفحات الرسمية للوزارة، دعمًا لنشر المعرفة العلمية الموثوقة وتعزيزًا لصحة المجتمع.

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