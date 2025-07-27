الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم العالي: حملة توعوية من المركز القومي للبحوث للتعريف بالأمراض الوراثية وأهمية الكشف المبكر

المركز القومي للبحوث،
المركز القومي للبحوث، فيتو
ads

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الدور الحيوي الذي تقوم به المراكز والمعاهد البحثية في خدمة المجتمع، مشيدًا بجهود المركز القومي للبحوث في إطلاق حملة توعوية جديدة في مجال الأمراض الوراثية، والتي تأتي تماشيًا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

وأوضح الوزير أن هذه الحملة تُجسّد دور البحث العلمي في تعزيز الوعي المجتمعي، وربط مخرجات البحث بالتطبيق العملي الذي يعود بالنفع على صحة المواطن المصري، لافتًا إلى أهمية تقديم محتوى علمي مبسط حول الأمراض الوراثية وأسبابها، وأثر الكشف المبكر في الوقاية والعلاج.

 

توفير خدمات الفحص والاستشارات الطبية داخل العيادات المتخصصة

تتضمن الحملة إعداد مجموعة من الفيديوهات التوعوية التي يُقدمها كبار العلماء بالمركز القومي للبحوث، إلى جانب نشر محتوى علمي وطبي موثق عبر المنصات الرسمية، فضلًا عن توفير خدمات الفحص والاستشارات الطبية داخل العيادات المتخصصة بمركز التميز التابع للمركز.

وتُعلن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قيامها بنشر الفيديوهات التوعوية التي يُعدها ويُقدمها علماء المركز القومي للبحوث، عبر الصفحات الرسمية للوزارة، دعمًا لنشر المعرفة العلمية الموثوقة وتعزيزًا لصحة المجتمع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي الامراض الوراثية البحث العلمي المركز القومي للبحوث وزارة التعليم العالى وزير التعليم العالي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الكشف المبكر عن الامراض الوراثية

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2025، تفاصيل برنامج الدراسات الإسرائيلية والعبرية

التعليم تكشف أسباب تأخر إعلان المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

تنسيق الجامعات 2025، القواعد الواجب مراعاتها عند كتابة الرغبات

تنسيق الجامعات 2025، قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية لغات (فرنسي – ألماني) بالكليات الحكومية

تنسيق الجامعات 2025، موقف طلاب الثانوية الأزهرية من التقدم لـ الجامعات الحكومية

تنسيق الجامعات 2025، قواعد التحويل المناظر والتوزيع الجغرافي لذوي الاحتياجات الخاصة

تنسيق الجامعات 2025.. التفاصيل الكاملة للقبول بالكليات والمعاهد.. قواعد التوزيع الجغرافي لطلاب ذوي الهمم.. وهذا سبب تأخر إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى

التعليم العالي: 100 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات

الأكثر قراءة

انقطاع الكهرباء أكثر من 12 ساعة بالجيزة يثير الغضب، والمصريون: "بايتين في الشارع وبنموت حرفيا"

وزير الكهرباء يكشف لـ "فيتو" موعد عودة التيار لعدد من المناطق في الجيزة

لأكثر من 11 ساعة.. استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن محافظة الجيزة

الموعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وفيسيل كوبي الودية

العودة بعد ساعة، بيان عاجل من محافظة الجيزة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء

من قلب الحدث، وزير الكهرباء يتابع إصلاح عطل الكابل الأرضي لخط كهرباء مدن الجيزة

مفاجأة في تعديلات قانون الإيجار القديم، يحق للمالك طرد المستأجر في هذه الحالة

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2025، 94.6% للطب و91.5% للصيدلية و89% للهندسة

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد 27-7-2025 بالبورصات العالمية

تراجع كبير في سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية

3965 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 27-7-2025 بالأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025

المزيد

انفوجراف

الهضبة vs نجم الجيل.. القصة الكاملة لصراع التريند بين عمرو دياب وتامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية

أحكام الصلاة، دار الإفتاء توضح حكم صلاة الإمام بالمأمومين وهو جالس

هل تنظيم الأسرة يعتبر تدخلا في قدر الله؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية