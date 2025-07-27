محافظ قنا يبحث إجراءات إحلال وتجديد نقطة الحماية المدنية بوسط المدينة

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، اليوم، لمناقشة إجراءات طرح أعمال إحلال وتجديد نقطة الحماية المدنية بوسط المدينة، بما يواكب التطور العمراني المتسارع ويعزز من قدرة أجهزة الطوارئ على الاستجابة الفعالة للحوادث.

وشارك في الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بمحافظة قنا، واللواء سامح البدراوي، وكيل وزارة الإسكان، بالإضافة إلى زكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط، والمهندسة إعدال أمين سليم، مدير إدارة الشئون الهندسية بديوان عام المحافظة.

رؤية تنموية شاملة لتحديث قطاع الحماية المدنية

ومن جانبه أكد محافظ قنا أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية تنموية شاملة لتحديث قطاع الحماية المدنية بالمحافظة، من خلال تطوير المنشآت والمرافق الحيوية التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجات المناطق السكنية والتجمعات العمرانية.

وأوضح المحافظ، أن نقطة الحماية المدنية الجديدة ستسهم في تقليل زمن الاستجابة والتدخل السريع في الحوادث، ورفع كفاءة فرق الإنقاذ، بما يعزز من مستويات الأمان والاستقرار داخل المدينة.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من إعداد كراسة الشروط، واستكمال الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، لضمان تنفيذ مشروع متكامل يخدم أهداف التنمية المحلية.

كما شدد محافظ قنا، على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية لتسهيل الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة المحافظة لدعم البنية التحتية لقطاع الطوارئ.

وأضاف اللواء هاني الأتربي مدير إدارة الحماية المدنية بمحافظة قنا، أنه من المخطط أن يتم تزويد نقطة الإطفاء بأحدث المعدات الفنية والآليات المتطورة، إلى جانب كوادر بشرية مؤهلة، لضمان تقديم خدمات حماية مدنية متقدمة تعمل على مدار الساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.