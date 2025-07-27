تشييع جنازة المخرج محمد صلاح من مسجد "الرحمن الرحيم"، بعد صلاة الظهر

تُشيَّع جنازة المخرج محمد صلاح اليوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025، عقب صلاة الظهر من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، وكان قد رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكانت نقابة المهن السينمائية قد نعت ببالغ الحزن والأسى المخرج محمد صلاح، كبير المخرجين بالقناة الأولى قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام.

وجاء في بيان النقابة: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم.



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