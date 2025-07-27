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اقتصاد

سعر القصدير اليوم الأحد 27-7-2025 بالبورصات العالمية

سعر القصدير
سعر القصدير

 يُعد خام القصدير من أهم الخامات المعدنية التى تستخدم فى الصناعة، ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

كما يعتبر  القصدير هو أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض. 

أسعار القصدير اليوم 

 وبلغ سعر القصدير  اليوم 32,553 دولار أمريكيًا للطن فى البورصات العالمية.  

أسعار منتجات القصدير 

بكرة قصدير 100 جرام  1 110.00 جنيه. 

قصدير لحام 100 جرام 1 275.00 جنيه.  

قصدير لحام 100 جرام 1 220.00 جنيه.

شفاط قصدير أدوات متعددة الاستخدام 1 180.00 جنيه.

5 بكرات قصدير 6. مم، 1 199.00 جنيه.

الصادرات الهندسية تكسر حاجز الـ 5 مليارات دولار

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 11 شهرا من 2024 بنسبة 21.6%، حيث بلغت 5.1 مليارات دولار فى  2024 لأول مرة في التاريخ مقارنة بـ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وكشف المجلس في التقرير الشهري، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعًا فى شهر نوفمبر 2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 12.5%، حيث بلغت 451 مليون دولار فى نوفمبر 2024 بالمقارنة بـ 401 مليون دولار فى نوفمبر 2023.

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