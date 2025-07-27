خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات القرآن المجود الأحد



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورتى الحجرات / ق30ق

19:16 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ / محمود محمد رمضان وما تيسر من سورتى الواقعة / الحديد 42ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ/ طه الفشنى وما تيسر من سورة النحل 42ق

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / على حجاج السويسى وما تيسر من سورة آل عمران 44ق

03:14(قبل الفجر) للشيخ / محمد عبد العزيز حصان وما تيسر من سورتى هود / يوسف 30 ق



تلاوات المصحف المرتل ليوم الأحد:



الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي طه - الأنبياء ومدة التلاوة / ۲۹ ق

الساعة / ٠٨:٥٦ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي الأنبياء - الحج ومدة التلاوة / ٢٩ ق

الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سور الحج - المؤمنون - أول النور ومدة التلاوة/ ۳۱ ق

الساعة / ١٠:٤٦ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي النور - الفرقان ومدة التلاوة / ٢٩ ق

الساعة / ١١:١٧ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي الفرقان - الشعراء ومدة التلاوة / ۲9ق

الساعة / ١١:٥٠ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي الشعراء - النمل ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ١٣٠٤١/ تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي النمل - القصص ومدة التلاوة / ۲۹ ق

الساعة / ١٦:٤٨ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سور القصص - العنكبوت - الروم ومدة التلاوة

الساعة / ١٧:٢٨ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سور الروم - لقمان - السجدة ومدة التلاوة / ٣٢ق

الساعة / ١٨:٠٢ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سورتي الأحزاب - سبأ ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سور سبأ - فاطر ومدة التلاوة / ٢٩ ق

الساعة / ٠٢:٤٢ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سور- فاطر - يس - الصافات ومدة التلاوة / ٣٠ق

الساعة / ٠٥:٣٣ / تلاوة للقارئ / محمد صديق المنشاوي / ما تيسر من سور الصافات - ص - الزمر ومدة التلاوة /30 ق

فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدوري في الساعة ٢٠:١٧

- والتلاوة من / من آية ٨٣ سورة الأنبياء إلى آية ۳۷ سورة الحج تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة ۲۹

فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ٢١:٢٧

- والتلاوة من سورة النور من آية ٢١ إلى آية ٥٧ من سورة النور تسبقها تقدمة د / عبد الكريم صالح ومدة التلاوة ٢٣ ق

أما الخاتمة المرتلة

فتذاع في الساعة ٠١:٥٣ تلاوة للقارئ / أحمد نعينع / من الآية ۲٤ من سورة العنكبوت وحتى الآية ٤٦ من سورة الروم/ ٢٩:١٥ ق



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.