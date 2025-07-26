تفاصيل تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالعبور الجديدة

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن تفاصيل عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدينة.

واستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمدينة، حيث أوضح أن نسب التنفيذ في مشروعات المرافق والمياه والصرف الصحي تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع تحقيق تقدم ملحوظ في أعمال البنية التحتية للمناطق المختلفة وخاصة مناطق الأراضي المضافة بالمدينة كما أشار إلى أن الجهاز يولي أهمية خاصة للتنسيق المستمر بين شركات التنفيذ والاستشاريين لضمان جودة الأعمال وسرعة الإنجاز، مؤكدًا التزام الجهاز بمتابعة جميع مواقع العمل ميدانيًا بشكل يومي لتذليل أية معوقات وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية.

وأشار إلى مشروع محطة محولات العبور 6 الواقعة بالحي 13، والتي تُعد من المحطات الحيوية التي تخدم عدة مناطق سكنية وخدمية بالمدينة، حيث تابع سيادته معدلات التنفيذ النهائية لأعمال التركيبات والاختبارات، وأكد على أهمية التنسيق الكامل بين شركات الكهرباء والمرافق لتسليم المحطة في الموعد المحدد لتغذية الأحياء المجاورة بالكهرباء بشكل منتظم ومستقر.

كما أشار الى تنفيذ الخطوط الرئيسية للمياه والصرف الصحي، حيث تابع عن كثب تنفيذ خط المياه الرئيسي قطر 1200 مم، الذي يُعد الشريان المغذي الرئيسي للمدينة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية كما تابع أيضًا تنفيذ خطي الصرف الصحي قطر 700 مم، موجها بسرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد لتلك الخطوط، نظرًا لدورها الأساسي في ربط مناطق التوسعات بشبكة الصرف العامة.

وتفقد أعمال شبكات المرافق (مياه وصرف صحي) وأعمال فرمة الطرق بمجاورات 2 و3 و10 بالحي 17 بمنطقة القادسية سابقًا، حيث شدد على ضرورة مراعاة الجودة في تنفيذ خطوط الشبكات والميول والانحدارات، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة في تنفيذ طبقات الردم والفرمة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة لتلافي أي تعارضات مستقبلية.

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