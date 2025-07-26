من رحم الآلام إلى منصة التتويج، نورا بنت أشمون تسطر اسمها بين نجمات الأزهر

في قلب مدينة أشمون، حيث تتلاقى الحكايات مع الحلم، بزغ نجم فتاة أضاءت طريقها بالعزم والدعاء، وتمكّنت من أن تكتب اسمها بحروف من نور في سجل المجد.

نورا، طالبة بمعهد فتيات أشمون الأزهري، تحدّت المرض والظروف، واعتلت منصة التتويج بحصولها على المركز السادس على مستوى الجمهورية – شعبة علمي علوم في الثانوية الأزهرية.

التوكل على الله سر التفوق

لم تكن رحلة سهلة، لكنها كانت نقية، تقول نورا بابتسامة يغلفها الرضا: "سر نجاحي كان التوكل على الله، ثم دعم عيلتي اللي مفيش كلام يوفيهم حقهم".

ثم تضيف بنبرة امتنان: "بابا كان دايمًا بيقولي إنتِ من الأوائل، وأنا كنت بضحك وأقوله: بتقول إيه! بس كان مؤمن بيا أكتر من نفسي".

يوم النتيجة كان مختلفًا، بل مفصليًا، لحظة عرفت فيها نورا أن دعاء الليالي لم يذهب هباءً، وأن التعب والدموع تحوّلوا إلى نور في نهاية الطريق، "أول ما النتيجة ظهرت، سجدت شكرًا لله، وقلتله: وعدتني يا رب ووفيت.. وأهلي حواليا بيزغرطوا من الفرحة".

تنظيم الوقت طريق النجاح

هذا التفوق لم يُصنع بالضغط أو الخوف، بل بحب المذاكرة، وتنظيم الوقت، واستيعاب أن الطريق طويل لكنه مُجْزٍ والهدف يستحق العناء، حيث تقول: "أنا كنت منظمة وقتي جدًا، مشيت بخطة وكنت بعتمد على نفسي، وفي كل حاجة أقول: يا رب ساعدني".

وفي لحظة استثنائية، صورة ظهرت على الشاشة قلب البيت كله، تقول عن تلك اللحظة: "كنت أنا وأختي بنتابع صور الأوائل، وفجأة لقيت صورتي! أختي من الفرحة لم تتمالك نفسها وأنا اتلخبطت مش عارفة ترتيبي كام، بس سجدت من الفرحة".

لم تخلُ من الألم، فقد تسلّل المرض إلى جسد نورا أيام الامتحانات الأخيرة، وأوشك أن يُربك ما بُني بشهور من الكفاح، كانت تبكى من التعب لكنها تماسكت حتى وصلت لنهاية المشوار.

والد نورا يشعر بالفخر

والد نورا، رجل يعرف معنى التربية قبل التعليم، يروي بفخر: "نجاح نورا هو نتيجة تربية ماشية على مبادئ واضحة.. ومجهود أمها اللي كانت دايمًا معاها خطوة بخطوة".

أما الأم، التي ظلت تُمسك بيد ابنتها حتى في أقسى اللحظات، فقالت والدمعة تسبق الكلمة:"كانت بتدخل اللجنة وهي على محاليل.. تعبانة جدًا، بس عزيمتها أقوى من التعب".

وفي نهاية الحكاية، اختارت نورا أن توجه كلمة لرفاقها في الطريق، بكلمات بسيطة تحمل بين سطورها كل ما تعلمته:

"استغلوا وقتكم.. ذاكروا من قلبكم.. وربنا هيكرم كل مجتهد مهما كانت الظروف".

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