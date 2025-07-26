موسم جديد من برنامج هاتريك لـ محمد المحمودي على "أون سبورت"

أعلن الإعلامي الرياضي محمد المحمودي انطلاق الموسم الثاني من برنامج “هاتريك” على شاشة قناة أون سبورتس.

وكتب المحمودي في منشور له عبر صفحته على فيس بوك: يتحدثون في أون سبورت عن موسم جديد لهاتريك يبدأ بإذن الله الليلة، أولا مساء الورد.. ثانيا شكرا جدا على كل كلمة إشادة عن شغل الموسم اللي فات وشكرا اكتر بكتير على أي انتقاد بناء في فترة كنت حريص على إني أجرب فيها كل حاجة في بالي لغاية ما أوصل للشكل المثالي.

وأضاف: الجزء اللي اشتغلناه الموسم اللي فات كان مفيد جدا بالنسبة لي خاصة إنه كان أول سيزون توك شو، كان مهم أختبر ذوق الناس في طريقة البرنامج بداية من الكثير من المعلومات مرورا لتسمحلي أكلمك بصراحة نهاية بيقولون وغيرها من الفقرات.. كانت فرصة عظيمة إني أزرع فكر جديد وفي نفس الوقت أتعلم من الأخطاء والأهم إني أحافظ على احترام الناس لينا حتى لو اختلفنا في أي وجهة نظر.

شكل البرنامج في الموسم الجديد

تابع: هاتريك راجع بجزئين، جزء خاص بمقابلات مع مجموعة من النجوم قبل بداية الموسم ثم شكل آخر جديد ومختلف مع بداية الدوري بإذن الله.

واصل: كالعادة البداية كانت لازم تبقى مع شريك النجاح في البرنامج، أمير الموهوبين وليد صلاح الدين، مع وعد مني ومن كل فريق العمل بقيادة شادي ممدوح ونجوم الإعداد محمد حلمي،إسلام حسن، أحمد سالم، عمرو شوقي، هاني عبد الصبور، الحسيني محمود بالإضافة لصوت كابيتانو التقارير ويليام فرانسيس بتقديم المختلف دايما.. دعواتكم.

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