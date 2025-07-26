الليلة، حفل نانسي عجرم وحكيم في مهرجان مراسي

يحيي النجمان نانسي عجرم وحكيم، حفلًا الليلة بمهرجان مراسي، "ليالي مراسي".

حفل نانسي عجرم وحكيم



ومن المقرر أن يقدم النجمان عددًا كبيرًا من أغانيهما الشهيرة، بالإضافة إلى أغانيهما الجديدة التي طرحت للجمهور مؤخرًا تزامنا مع موسم الصيف الحالي.

حفلات مهرجان مراسي

ويذكر أن مهرجان مراسي “ليالي مراسي” قد كشف عن خطة حفلات شهر أغسطس المقبل، حيث من المقرر أن يُحيي النجم اللبناني راغب علامة، والمطربة الشعبية أمينة، حفلًا يوم 8 أغسطس المقبل، بينما يُحيي المطرب الكويتي نبيل شعيل، والمغني الشعبي محمود الليثي، حفلًا يوم 9 أغسطس، وفي مفاجأة للجمهور سيُحيي المطرب السوري الشامي، أول حفل له في مصر، يوم 23 أغسطس، وتختتم النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حفلات شهر أغسطس بمهرجان مراسي، رفقة النجم محمد حماقي، يوم 30 أغسطس.

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