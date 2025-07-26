محافظ سوهاج يناقش الربع الأول من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ومناقشة تنفيذ مشروعات الربع الأول من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء وزارات الصحة والإسكان، ومديري إدارات التخطيط بالديوان العام والوحدات المحلية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة ضمن الخطة، والاعتمادات المالية المخصصة لكل مشروع على مستوى المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالخطة كما أُقرت دون أي استبدال للمشروعات، مع الإسراع في تنفيذها والانتهاء منها وفق جدول زمني واضح يبدأ من مرحلة التنفيذ وحتى دخول المشروعات حيز التشغيل الفعلي.

وأكد "سراج" على أهمية تعزيز الخطة الاستثمارية من خلال الاستفادة من قرض البنك الدولي، ودعم الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الاعتماد الإضافي من وزارة التنمية المحلية، موجها بتسريع وتيرة طرح المشروعات أول بأول لضمان عدم تأخر أي منها عن التنفيذ.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات، والتأكد من التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة.

ووجّه المحافظ بسرعة استكمال مستندات الطرح الخاصة بالمشروعات، والتي تشمل الموافقات الرسمية، والدراسات الفنية، والتقارير الاستشارية المطلوبة، تمهيدًا للعرض والبدء في التنفيذ الفعلي، مؤكدًا على أهمية إعداد برنامج زمني دقيق لكل مشروع، والالتزام التام بتنفيذه على مستوى القرى والمدن والمديريات الخدمية.

وأشار "سراج" إلى أن المتابعة المستمرة والالتزام بالخطط الزمنية يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

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