السبت 26 يوليو 2025
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سياسة

نقيب المحامين يتابع التحقيقات بشأن واقعة نادي جليم

نقيب المحامين يتابع
نقيب المحامين يتابع التحقيقات في واقعة نادي جليم، فيتو

يتابع عبدالحليم علام، نقيب الحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، من الإسكندرية، التحقيقات الجارية بشأن واقعة نادي جليم، وذلك في ضوء ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، والتي تبين من التحقيقات الأولية أنها تختلف في مضمونها عما تم تداوله، وفقًا لما رصدته كاميرات المراقبة داخل النادي.

وكانت وقعت منذ أيام مشاجرة بين أحد المحامين وموظف بنادي المحامين بجليم بمحافظة الإسكندرية.

واقعة نادي المحامين بجليم

وقالت النقابة العامة في بيان صادر عنها اليوم السبت: "تبيَّن من التحقيقات الأولية أن الواقعة، وبحسب ما أظهرته الفيديوهات المسجَّلة بكاميرات المراقبة الخاصة بالنادي، تختلف تمامًا عمّا تناولته مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصًا من النقابة على استظهار الحقائق أمام الجمعية العمومية، ولحين اكتمال التحقيقات، فقد تقرر الآتي:

قرارات مجلس المحامين بشأن واقعة نادي جليم 

 

أولًا: وقف الموظف عن العمل لحين استكمال التحقيقات، مع تكليف شئون العاملين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لفصل الموظف.

ثانيًا: استكمال التحقيقات بشأن الواقعة، وسماع شهود الواقعة، وتفريغ الفيديوهات.

ثالثًا: إرسال الموظف إلى معمل التحاليل لإجراء الفحوصات المطلوبة.

رابعًا: نسخ صورة من الأوراق بعد استكمال التحقيقات، وإرسالها إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة الاعتداء، مع إرفاق الفلاشات الخاصة بالفيديوهات.

خامسًا: تُكلَّف نقابة الإسكندرية بتنفيذ المطلوب.

 

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واقعة نادي محامين جليم نقيب المحامين عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب المحامين

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