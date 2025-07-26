السبت 26 يوليو 2025
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إصابة سيدتين في انهيار سقف عقار بالإسكندرية

العقار الذي شهد انهيار
العقار الذي شهد انهيار سقف، فيتو

أصيبت سيدتان بجروح طفيفة في انهيار سقف عقار عليهما، في  منطقة أبو سليمان بنطاق حي شرق الإسكندرية، وانهار سقف الدور الأول العلوي بالعقار الكائن في شارع الفتح، أرض المفتي القديمة، ما أدى إلى إصابة سيدتين من قاطني الشقة بإصابات طفيفة.

وتلقى قسم شرطة رمل ثاني بلاغا يفيد بسقوط سقف داخل أحد العقارات السكنية، وانتقلت على الفور القيادات الأمنية وقوة من وحدة مباحث القسم لموقع الحادث، بالتزامن مع الدفع بثلاث سيارات من قوات الحماية المدنية مدعومة بفرق الإنقاذ، كما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابتين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية.

وأفادت المعاينة الأولية أن السيدتين كانتا داخل الشقة السكنية أثناء انهيار السقف، مما أدى إلى إصابتهما بإصابات طفيفة، نتيجة سقوط أجزاء من السقف عليهما، وتم إسعافهما ميدانيا قبل نقلهما إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات الطبية.

كما بدأت فرق الإنقاذ من الحماية المدنية في تمشيط المكان والتأكد من عدم وجود مصابين آخرين أسفل الأنقاض، في حين فرضت الأجهزة الأمنية كردون حول محيط العقار لتأمينه ومنع اقتراب المواطنين، وذلك لحين الانتهاء من الفحص الفني الذي تُجريه لجنة هندسية متخصصة لتقييم الحالة الإنشائية للعقار وتحديد أسباب الانهيار، ومدى خطورته على السكان المجاورين.

ويتابع مسئولو حي شرق تداعيات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وهندسية، حفاظا على أرواح المواطنين وسلامة العقارات المحيطة.

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