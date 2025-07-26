السادس مكرر بالثانوية الأزهرية: "مثلي الأعلي والدي ونفسي التحق بكلية الطب"

أكد الطالب محمد صبحي الحاصل علي المركز السادس مكرر، بالمعهد الأزهري بالغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر، علي أنه كان دائم الاستذكار ويتابع الدروس أول بأول.

وأشار الي أنه لم يحصل علي الدروس الخوصوية سوي في بعض المواد ولكن المواد الاخري كان يقوم بالمتابعة والاستذكار لها بنفسه دون اي مساعد او دروس خصوصية.

وأشار “محمد” في تصريح خاص لــ"فيتو"، أنه علم بالنتيجة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووجد اسرته في قمة السعادة بحصوله علي هذا التفوق قائلا:" كنت متوقع حصولي علي مركز من الاوائل الحمد لله ".

ونوه الي أنه يتمني أن يلتحق بكلية الطب البشري، ومثله الأعلي هو والده واعمامه، ويشير الي أنه طوال فترة الثانوية العامة كان لا يتابع أي شئ ولا يمارس أي نشاط أخر

وأكد أنه قبيل الثانوية العامة كان يتابعة ويمارس كرة القدم ويشجع فريق النادي الأهلي، لافتاي الي أنه يتمني أن يظل علي هذا المستوي في الكلية أيضا.

يذكر أن الطالب محمد صبحي حصل علي المركز السادس مكرر بالمعهد الأزهري بنين بمدينة الغردقة وحصل علي مجموع 99.38%.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة نجاح 53.99%.. وتهنئة خاصة من الإمام الأكبر للمتفوقين

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أناب اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق 1446هـ، والتي بلغت فيها نسبة النجاح العامة 53.99%.

وأظهرت الإحصاءات أن نسبة النجاح بالقسم العلمي بلغت 65.01%، بينما سجل القسم الأدبي نسبة نجاح بلغت 45.50%.

ووجّه وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، مشيدًا بما بذلوه من جهد وتفانٍ خلال العام الدراسي، كما نقل إليهم تقدير فضيلة الإمام الأكبر وتشجيعه لهم على مواصلة طريق الاجتهاد والتفوق في المرحلة الجامعية، ليكونوا سفراء للأزهر في نشر العلم والقيم والأخلاق.

كما تقدم فضيلته بالشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال امتحانات هذا العام، وخص بالشكر أولياء أمور الطلاب الأوائل، مثمنًا دعمهم المتواصل لأبنائهم وتوفير البيئة المناسبة لتحصيل العلم والنجاح.

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